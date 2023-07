Depois do empate contra a Roma, no último jogo de preparação do estágio no Algarve, Vítor Carvalho foi o porta-voz do plantel do Sp. Braga e apontou como objetivo para a nova temporada «fazer melhor» do que em 2022/23.



«Esse [Sporting de] Braga quer fazer melhor do que fez na época passada. Sabemos que a época passada foi histórica, em que bateram o recorde de pontos [na Liga], e eu sei da ambição do clube, sei que a ambição é fazer cada vez mais e melhor», referiu aos jornalistas após o encontro jogado em Albufeira.



O médio brasileiro, que foi recrutado pelos bracarenses ao Gil Vicente, reforçou que o grupo ambiciona «muitas coisas» e que quer chegar ao fim da Liga em condições de lutar por esses objetivos.

«Sabemos que [a época] está ainda no início, há muita coisa para acontecer, há muita água para passar debaixo da ponte. Queremos chegar ao final do campeonato como [o Sporting de Braga] chegámos na época passada, em condições de brigar até final por aquilo que estiver ao nosso alcance», disse.



Vítor Carvalho antecipou ainda a participação do Sp. Braga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente aos sérvios do Backa Topola e apontou como objetivo «chegar à fase de grupos».

«É o primeiro objetivo, o primeiro confronto desta época. Claro que esperamos chegar à fase de grupos», apontou.



Em relação às primeiras semanas no novo clube, o jogador de 26 anos confessou estar a sentir-se «bem e confiante» e reiterou a ambição de fazer «uma época espetacular».

«Sinto que cheguei a um grande clube. Cada dia surpreendo-me mais com a estrutura do Braga, também com a qualidade dos meus companheiros. Temos grandes ambições para esta época e espero que consigamos conquistá-las. (…) Vamos trabalhar todos os dias para dar o nosso melhor e espero que o nosso melhor seja capaz de conquistar grandes coisas», concluiu..