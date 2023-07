O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira, em nota no site oficial, que a inauguração da Cidade Desportiva está marcada para o dia 4 de setembro (segunda-feira), a partir das 17 horas.

De acordo com o clube minhoto, o evento inclui o «descerramento de uma placa comemorativa na entrada do edifício administrativo, situado junto à Avenida Olímpica», bem como «uma cerimónia especial no novo pavilhão».

A nota informativa destaca que a Cidade Desportiva foi classificado pelo Governo, em 2016, como Projeto de Interesse Nacional. O espaço abriga diversas infraestruturas para a prática de modalidades desportivas do Sp. Braga, oferecendo condições para a prática diária do desporto a mais de 2.000 atletas das categorias de formação.

Com uma área total superior a 30 hectares, a Cidade Desportiva inclui também o Centro de Formação do Futebol, que já está em funcionamento desde 2017 ao qual será acrescentada a Arena Multidesportiva, as novas instalações do futebol profissional, um edifício residencial, e o novo edifício administrativo e de atendimento ao associado.

Além disso, encontra-se em fase de construção o Mini-Estádio, com capacidade para 2.500 espectadores, e está prevista a conclusão do novo Museu em 2024, que será um espaço interpretativo da história da região, da cidade e do Clube.

