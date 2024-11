Amélia Morais. Este será o nome do novo estádio da Cidade Desportiva do Sp. Braga.

Esta foi a decisão dos sócios do clube bracarense numa votação (através de app e e-mail), encerrada a 17 de novembro, que contou com um total de 1 330 votos validados.

Esta escolha é uma homenagem à adepta popular e carinhosamente conhecida como «Melinha», conhecida adepta do clube, que faleceu a 11 de abril de 2022, aos 86 anos.

De acordo com a informação divulgada pelo clube minhoto, Amélia Morais foi o nome mais votado pelos associados para batizar o estádio da Cidade Desportiva, com 426 votos (32%). Seguiram-se as opções Bracara Augusta, com 369 votos (27,7%), Centenário, com 288 votos (21,7%) e Carlos Baptista, com 247 votos (18,6%), numa referência ao antigo jogador dos arsenalistas.

Perante os resultados verificados, e conforme anunciado tanto na Assembleia Geral Ordinária de 18 de outubro como em nota publicada no site, a 25 do mesmo mês, o clube comunica que o nome do novo recinto respeitará a vontade expressa dos associados.