O Sporting de Braga foi multado em 12.240 euros, devido aos confrontos entre adeptos dos minhotos, durante o jogo com o Famalicão, da 1.ª jornada da Liga, a 11 de agosto de 2023.

A decisão foi conhecida esta terça-feira, através de publicação do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Nos termos e com os fundamentos expostos, decide-se julgar a acusação procedente por provada e, em consequência, sancionar a Arguida Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD pela prática de uma infracão disciplinar p. e p. pelo artigo 182.º, n.º 2, do RD [agressões graves a espectadores e outros intervenientes], por violação dos deveres ínsitos nos por referência aos deveres ínsitos nos artigos 35.º, n.º 1, alíneas b), c) e o), do RC e artigos 4.º e 10.º, n.º 1, alíneas a), b) e o), estes do RPV, constante do Anexo VI do citado RC e pela pratica de uma infração disciplinar p. e p. pelo artigo 87º-A, nº 5, do RDLPFP [incumprimento de deveres de organização], em cúmulo, em sanção de multa do montante de 12.240,00€», lê-se, na decisão.

Os confrontos resultaram num detido e num ferido.

Segundo o acórdão e à luz dos factos provados, uma adepta do Sp. Braga «que se encontrava no local, foi empurrada por um espectador», também do Sp. Braga, o que levou a que «a mesma caísse e batesse com a cabeça na escadaria sita nos referidos sectores da bancada poente inferior do Estádio [ndr: B4 e B5], pelo que foi transportada para receber a assistência hospitalar de que careceu».

A adepta em questão «perdeu os sentidos» e só «recuperou quando já havia sido transportada por socorristas para o interior de uma ambulância». Na sequência do empurrão à adepta, o autor do ato «agarrou pelo pescoço e empurrou o sogro desta».

De notar ainda que, como é notado no acórdão, antes de adepta ter alta, «foi-lhe recomendado pelo médico que estivesse em repouso absoluto e sob permanente vigilância, uma vez que poderiam advir perdas de consciência, entre outras consequências. (…) Foi assistida no hospital até cerca das 03h00 do dia 12 de Agosto de 2023 (…) incapaz de trabalhar durante quatro dias completos, que foram indispensáveis para que passassem as dores e as tonturas, e para que recuperasse a sua plena mobilidade».

Na sequência dos acontecimentos, o Sporting de Braga admitiu também aplicar sanções.

Os bracarenses ainda poderão, confirmou o Maisfutebol, recorrer desta decisão para o TAD.