Duas semanas depois de ter testado positivo ao novo coronavírus, Fransérgio realizou um teste com resultado inconclusivo e fará outro rastreio na quarta-feira, informou o Sp. Braga.

O médio brasileiro teve um resultado positivo em 02 de novembro, tendo falhado, três dias depois, a deslocação ao terreno dos ingleses do Leicester, a contar para a Liga Europa.

Segundo fonte dos arsenalistas, o jogador fará novo teste na quarta-feira e, até lá, o seu plano de trabalho, assim como o isolamento social, mantém-se inalterado.

Devido a castigo, Fransérgio não poderia ser opção para o jogo no reduto do Trofense, líder da Série C do Campeonato de Portugal, no sábado (19:30), da terceira eliminatória da Taça de Portugal.