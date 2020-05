Fransérgio deu conta da alegria do plantel do Sp. Braga ao fim da primeira semana de trabalho depois do longo período de confinamento. Segurança continua a ser a palavra de ordem em tempo de pandemia, mas o médio já não suportava estar «trancado», sente-se «seguro» pelas condições que o clube proporciona e só lamenta a ausência dos adeptos no regresso da competição.

Um regresso com muitas cautelas, mas que já deu para matar saudades. «Temos tido bastantes cautelas, mas estamos muito alegres por poder voltar ao relvado, poder ver os companheiros pelos corredores, no campo… É uma fase nova, mas todo o grupo está feliz. Ficar só em casa trancado não dá. Vir para cá e ver os companheiros e ver a malta toda, brincar com um, brincar com outro… É como um despertar de mente. Só ligar o carro e vir trabalhar já liberta um pouquinho», começa por contar o médio numa entrevista ao site do clube.

Agora é altura de recuperar a forma física e preparar a equipa para o regresso à competição. «Vai ser fácil pelas condições que o clube nos está a dar. Somos acompanhados por grandes profissionais, são-nos oferecidos muitos materiais e espaços para podermos trabalhar e acredito que isso irá permitir regressar o mais rápido possível à nossa forma física. A minha resposta foi boa. Senti-me bem, os meus companheiros acho que também se estão a sentir bem. Agora é gozar a folga para voltarmos na segunda-feira com ainda mais determinação», comentou.

O Sp. Braga vinha de uma boa sequência de resultados com Rúben Amorim, mas Custódio só fez um jogo antes da paragem. Falta agora avaliar como vai ser o regresso. «Gostaria de fazer esse balanço no final dos dez jogos que faltam, neste momento ainda não sabemos se foi bom ou não. Se não atingirmos os nossos objetivos iremos considerar que foi negativa, se o conseguirmos poderemos dizer que a paragem foi positiva… No final respondemos», destacou.

Um regresso que, como já se sabe, vai ser feito sem público nas bancadas. «Nunca pensei na minha carreira vir a jogar sem adeptos, vai ser uma novidade, mas vamos adaptar-nos. Mesmo não podendo ir ao estádio, sei que os adeptos vão ficar contentes por nos voltar a ver pela televisão e nós, dentro de campo, iremos dar o nosso melhor pois queremos levar alegria às suas casas», comentou ainda.