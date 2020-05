O treinador do Sporting de Braga, Custódio, considerou este domingo que Rui Jorge, atual selecionador nacional sub-21, foi o jogador mais inteligente com quem jogou na carreira.

«Tive oportunidade de aprender com jogadores como o Rui Jorge, o jogador mais inteligente com quem joguei, sabia tudo do jogo e é um grande treinador. O Pedro Barbosa ou o Paulo Bento [no Sporting]. Foi a minha escola, aprendi muito com eles, a ser jogador e a ser homem», considerou Custódio, que jogou com Rui Jorge na equipa principal do Sporting entre 2002 e 2005.

Em dia do 37.º aniversário, em declarações aos canais do clube bracarense, o técnico vincou que o objetivo dos minhotos é manter o terceiro lugar na I Liga de futebol de 2019/2020, aliando-o à conquista da Taça da Liga.

«O grande objetivo nas dez jornadas que faltam é manter o terceiro lugar e juntá-lo à Taça da Liga. Isso seria histórico e estou certo que o vamos conseguir», afirmou, deixando clara a ideia de jogo. «Queremos ser uma equipa que quer ter bola, recuperá-la o mais rápido possível para chegar à baliza adversária, seja em três toques ou em 30», completou.

O plantel dos minhotos regressa aos treinos na terça-feira, em Braga, após o fim de mais uma semana de preparação, com um treino de conjunto no Estádio Municipal este domingo.