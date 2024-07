Daniel Sousa elogia a prestação da equipa nos primeiros testes de pré-temporada e a forma como todo o grupo o integrou, desde o momento em que assumiu o comando técnico da equipa principal.

«Foram duas semanas de trabalho muito intensas e estamos muito felizes com o que demonstrámos esta sexta-feira. Estamos no caminho para implementar bem as nossas ideias, este processo de aquisição de comportamentos é muito importante, mas ainda temos mais 15 dias para trabalhar. O grupo é extremamente acolhedor, fizeram-no comigo e com os reforços. Claro que a integração dentro de campo é mais importante, mas não acontece sem aquela que existe fora de campo», refere o técnico.

Recordar que os bracarenses estão a realizar o estágio de pré-temporada em França, mais precisamente Evian-les-Bains.