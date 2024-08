Na antevisão ao duelo com o Servette, Daniel Sousa alertou que o emblema suíço «é um histórico» no país, «tem feito bons campeonatos, lutou pelo título até às últimas jornadas e tem crescido internamente».

«É uma equipa experiente, com rotinas que vêm de trás e que são difíceis de contrariar. Jogando primeiro em casa ou fora, temos de ganhar os jogos todos, seja qual for o adversário. É uma eliminatória a duas mãos e levar um resultado positivo para a segunda mão é sempre importante», disse o treinador do Sporting de Braga, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Questionado sobre se não seguir na Liga Europa será um falhanço, o técnico dos minhotos considerou que, «de certa forma, sim».

«Estamos obrigados a ganhar todos os jogos, seja este ou no domingo. Está inerente à dimensão e ao crescimento deste clube, até nas infraestruturas que nos propiciam para atingir os nossos objetivos, que são sempre grandes», frisou.

«Sabemos das nossas qualidades e vamos usá-las a nosso favor. Temos de saber estar compactos e saber que o Servette nos vai colocar dificuldades», acrescentou.

Sobre os pontos fortes do adversário, Daniel Sousa destacou a «qualidade no meio-campo, com jogadores experientes, distintos, internacionais dos seus países, e que atacam bem os espaços».

Banza não treinou na manhã desta quarta-feira devido a uma pancada sofrida no joelho esquerdo na véspera e é um jogador muito cobiçado. Contudo, Daniel Sousa garante que ainda não chegou uma proposta condizente com os valores exigidos pelo clube.

«A indicação que tenho do presidente é que não chegou uma proposta que tenha atingido o exigido. É um jogador extraordinário, tem qualidades mais do que comprovadas e conto com ele enquanto cá estiver», vincou.

«Se houver saídas, temos de analisar e temos de ver se o que temos é suficiente, numa época que vai ser longa. Vamos precisar de toda a gente e de forma contínua», notou.

Esta eliminatória com os helvéticos tem uma receção ao Estrela da Amadora pelo meio e o treinador dos arsenalistas assume ter de fazer uma gestão do plantel. «Pela quantidade de jogos, temos de fazer uma gestão desde já, pois a quantidade de jogos que possamos ter é, de facto, elevada. Até dezembro, podemos ter um número de jogos incrivelmente alto e isso leva a uma gestão que tem as suas condicionantes. Correndo bem as coisas como queremos, vai ser jogar quinta/domingo até final do ano.»

O jogo com o Servette, na Pedreira, tem início marcado para as 20h30 de quinta-feira, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.