O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, defendeu esta segunda-feira, a propósito das cláusulas no contrato de transferência do futebolista David Carmo para o FC Porto, associadas ao rendimento desportivo, que a prática não coloca em causa a integridade das competições.

David Carmo rumou ao FC Porto, adversário do Sporting de Braga na I Liga portuguesa, numa transferência feita por 20 milhões de euros, mais 2,5 milhões possíveis em variáveis, sendo que está previsto que os bracarenses recebam 500 mil euros a cada vez que David Carmo (contratualizado até 2027 com o FC Porto) seja campeão nacional com os azuis e brancos.

«A inclusão de cláusulas associadas à performance individual e/ou coletiva é prática comum, há já largos anos, tanto no plano nacional como nos principais campeonatos europeus, sem que daí resultem indícios que comprometam a integridade das competições», refere o dirigente, num comunicado emitido na manhã desta segunda-feira.

«Nunca, em quase 20 anos na presidência, permiti que qualquer contrato celebrado com terceiros interferisse com treinadores e jogadores, como certamente reconhecerão todos aqueles que passaram pelo Sp. Braga e que encontraram nesta casa um compromisso absoluto e intransigente para com a competição e para com a responsabilidade máxima de, em cada jogo, honrarem o nome deste clube, entrando em campo para vencer, seja onde e quando for, seja contra quem for», conclui o dirigente.