O Sp. Braga tentou adquirir os 10 por cento restantes de David Carmo a troco de 600 mil euros, porém, a proposta foi recusada pela Sanjoanense, clube de formação que quer conservar essa parcela para uma futura transferência do jogador.

De acordo com o que o Maisfutebol apurou, o Sp. Braga tem feito esforços para ficar dono da totalidade do passe desde que o defesa-central se estreou na equipa principal, pela mão de Rúben Amorim, em 2019/2020. No entanto, apesar das propostas terem sido melhoradas ao longo do tempo, a formação de São João da Madeira não abre mão da sua parte, por considerar que valerá muito mais numa negociação com um terceiro clube, que muito possivelmente acontecerá já neste mercado.

David Carmo é alvo do interesse do FC Porto bem como de outros clubes estrangeiros e o Sp. Braga terá recusado na última semana uma proposta formal de 20 milhões de euros apresentada por um clube alemão, apontando para os 30 milhões pretendidos pelo presidente António Salvador.

Ciente de que o central de 22 anos poderá sair neste mercado, o Sp. Braga tem acautelados possíveis substitutos. Léo Pereira, do Flamengo, e Niakaté, do Guingamp, sabe o nosso jornal, estão referenciados pelos minhotos como potenciais reforços para o eixo da defesa.