Diego Lainez acertou a rescisão do contrato de empréstimo que o ligava ao Sp. Braga até junho e rumou ao México, apurou o Maisfutebol.

O extremo de 22 anos já está no seu país e vai realizar exames médicos para, ao que tudo indica, ser reforço do Tigres.

Lainez estava cedido pelo Betis de Sevilha aos minhotos, mas não era opção regular de Artur Jorge, tendo participado em 13 jogos e apontado dois golos e duas assistências.

Formado no América, Lainez fez o início da sua carreira na equipa da Cidade do México, que em janeiro de 2019 o vendeu por uma verba a rondar os 14 milhões de euros ao Betis. O jovem talento azteca já tem 21 jogos e três golos pela seleção principal do seu país.

Lainez já não treinou este domingo com a equipa do Sp. Braga, tendo-se despedido na véspera dos companheiros e da equipa técnica dos arsenalistas.