O Sporting de Braga oficializou Diego Lainez como reforço para a temporada 2022/23.

Tal como o presidente dos arsenalistas, António Salvador, tinha anunciado na quinta-feira, o extremo mexicano chega ao Minho cedido pelo Betis até ao final da temporada, com opção de compra de sete milhões de euros.

A apresentação do reforço, que vai usar a camisola 18, aconteceu em pleno relvado do Municipal de Braga, durante o último teste de preparação da equipa de Artur Jorge nesta pré-época, diante do Celta de Vigo.

Lainez brilhou ainda muito novo no América, de onde saiu em 2018 para ingressar no emblema de Sevilha, mas ainda não se afirmou no futebol europeu. Na última época, aquele que já foi alcunhado de «Messi mexicano» por vários órgãos de comunicação participou apenas em 13 jogos, tendo marcado dois golos.

Com apenas 22 anos, já soma 20 internacionalizações pela seleção principal do México.

Note-se que o Betis comunicou que Lainez prolongou contrato até 2025, antes de rumar a Portugal.

A apresentação de Lainez: