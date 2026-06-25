Djibril Soumaré, médio-defensivo que pertencia aos quadros do Sporting de Braga, foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Stoke City.

O jogador de 23 anos assinou um contrato de três temporadas com o 17.º classificado da última edição do Championship.

Segundo o Sp. Braga, o negócio ficou fechado em quase quatro milhões de euros (3,910 milhões) e o clube arsenalista mantém 20 por cento da mais-valia sobre uma potencial futura transferência.

Signed, sealed, Soumare ✍️



The 23-year-old midfielder joins from S.C. Braga on a three-year contract. — Stoke City FC (@stokecity) June 25, 2026

O jovem senegalês esteve cedido pelos bracarenses ao Sheffield United na época passada, na qual somou uma assistência em 27 jogos.

Soumaré chegou ao Sp. Braga em 2021 para ingressar nos juniores dos minhotos e, além de representar sub-23 e equipa B, também se chegou a estrear na equipa principal. Em 2024/25, passou pelo Nacional da Madeira, por empréstimo.

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