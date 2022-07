O Sporting de Braga apresentou nesta quinta-feira a camisola alternativa para o ataque à temporada 2022/23.

Os minhotos inspiraram-se em momentos gloriosos da história recente do clube para a apresentação deste novo equipamento. Num vídeo que contou com a ajuda de vários jovens da formação a desempenharem o papel de «modelos», ficaram bem vincadas as semelhanças das novas vestes com aquelas que foram utilizadas em 2010/11, época em que o clube se estreou na Liga dos Campeões e chegou à final da Liga Europa.

A camisola alternativa tem um tom cinza escuro e destaca-se pelas oito riscas verticais ao centro: quatro vermelhas e quatro brancas. A gola e as ombreiras também têm detalhes a vermelho.

O equipamento alternativo do Sp. Braga para a nova época: