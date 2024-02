A FIGURA: Roger

O jovem de apenas dezoito anos relegou Álvaro Djaló para o banco, uma das figuras do arranque da época do Sp. Braga. Foi dos que mais mexeu com o jogo arsenalista, provocando desequilíbrios a partir do corredor direito, essencialmente com cruzamentos venenosos para a área algarvia. Foi num desses cruzamentos que o Sp. Braga se adiantou no marcador. Terá agarrado o lugar.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (86’)

O poste segurou, com estrondo, uma primeira investida de Niakaté, Ricardo Velho fez a defesa à segunda tentativa do central, desta vez de cabeça. Foi Ndour a desfazer a igualdade, ao rematar no coração da área com o pé esquerdo para o fundo das redes já próximo do apito final. Carimbou os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Ndour

Não precisou de muitos minutos em campo para abanar as redes e assinar o momento do jogo, com o golo que deu os três pontos ao Sp. Braga. Estreia a marcar com um golo oportuno de pé esquerdo.

Cáseres e Falcão

A dupla sul-americana foi o motor defensivo do Farense, formando um bloco consistente à frente da defesa. Foi muito pela sua atuação que o Sp. Braga lateralizou o jogo. Prestação compacta, sujeitos quase exclusivamente a trabalhos defensivos.

Ricardo Velho

Defendeu quase tudo que havia para defender, inclusive uma grande penalidade. O guarda-redes que fez grande parte da sua formação em Braga teve uma prestação de grande nível, sendo claramente um dos destaques da equipa de José Mota.

Niakaté

Ajudou a manter o Sp. Braga alto no terreno, jogando em antecipação com capacidade para manter o equilíbrio da equipa. Incorporou o ataque, estando no lance do segundo golo. Remate violento ao ferro precisamente nesse lance.