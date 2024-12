O Sp. Braga anunciou oficialmente a contratação de Fran Navarro.

O avançado espanhol chega do FC Porto por empréstimo, com opção de compra fixada em três milhões de euros. Se exercer essa opção, Fran Navarro assinará um contrato válido por quatro temporadas, com uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros.

O Sp. Braga anuncia também que o jogador vai integrar a partir desta terça-feira, 31 de dezembro, os treinos do plantel de Carlos Carvalhal.

Por sua vez, o FC Porto informou que recebe no imediato 300 mil euros, sendo o SC Braga responsável pela totalidade do salário do atleta durante o período de empréstimo. Este acordo prevê também uma opção de compra por parte do SC Braga de 100 por cento dos direitos económicos do atleta por 2,7 milhões de euros – acrescidos de uma remuneração variável de 250 mil euros por época em função do cumprimento de determinados objetivos.



O FC Porto informa de que detém também uma opção de venda de 100 por cento dos direitos económicos do jogador pelos mesmos valores. E que, caso alguma das opções venha a ser exercida, o clube reserva uma percentagem da mais-valia a realizar pelo Sp Braga numa eventual transferência de Fran Navarro para outro clube.

A saber: 100 por cento da mais-valia até o valor de transferência de 6 milhões de euros; caso a transferência futura do atleta ultrapasse os 6 milhões, o FC Porto terá direito adicionalmente a 25% do valor recebido acima desse valor.



O FC Porto suportará os encargos referentes ao mecanismo de solidariedade devidos a terceiros - tanto pela cedência temporária como no caso da transferência definitiva, caso esta se verifique - e declara que esta operação se realizou sem recurso a qualquer intermediação.

Navarro envergará a camisola 39 no Sp. Braga.