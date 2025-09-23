Na véspera da visita ao Sp. Braga, Robin van Persie lançou os dados para o encontro da primeira ronda da fase de liga da Liga Europa. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Feyenoord não assumiu o favoritismo.

«O Sp. Braga teve um início de época menos bom, mas já os vi jogar e gosto da sua filosofia, como defende e como quer atacar. Mudam muito as posições, o sistema é diferente, mas os princípios são semelhantes aos nossos. E defendem muito alto, o que pode abrir muitos espaços», referiu.

Além de garantir a titularidade de Gonçalo Borges – avançado ex-FC Porto – Van Persie recordou o jogo que fez como avançado contra os minhotos, pelo Manchester United, na Liga dos Campeões (2012/13).

«Em Manchester não sabia muito do Sp. Braga, mas fiquei impressionado. Chegaram a estar a vencer por 2-0, mas acabámos por ganhar por 3-2», acrescentou.

Feyenoord e Sp. Braga defrontam-se às 20 horas desta quarta-feira, encontro com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic e para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

