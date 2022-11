Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-1) sobre o Sp. Braga:

«Jogámos contra o segundo melhor ataque deste campeonato. Sabemos que tem um jogo interior muito forte, tivemos o mérito de neutralizar a entrada da área, e tirando o penálti e um ou outro lance, mantivemos o Braga longe da nossa baliza, entre aspas. Não tivemos pernas para a estratégia muito cedo, o Godwin quebrou muito cedo, e quando quisemos mexer não tivemos opções. Não conseguimos pressionar tão alto como conseguiríamos e começámos a baixar. Levámos três pontos, mas uma fatura um bocado pesada em termos de toques».

[23 pontos ao fim de doze jornadas]. Pode parecer cassete, mas não é. Não nos tira os pés do chão. Estamos muito satisfeitos, o nosso objetivo é chegar rapidamente aos 36 pontos, parece-me que, mesmo com o play-off, pode dar a manutenção, e a partir daí desfrutar do campeonato. É um segredo que temos, desfrutar de cada jogo. Um jogador ou outro pode realçar-se de vez em quando, mas ainda hoje se viu um coletivo forte e a nossa equipa vale por isso».

[Substituição extra quando se tratar de lesão na cabeça, como em Inglaterra, por exemplo?] «Faz sentido. Claramente nenhum treinador quer fazer uma substituição naquele momento. Faz sentido, como noutros países, que até se pensa não jogar com a cabeça até certas idades. Faz sentido pensar nisso, mas até lá temos de jogar com as regras que temos, que são iguais para todos».