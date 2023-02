O Sp. Braga disputa o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência com a Fiorentina, numa eliminatória na qual tem uma desvantagem de quatro golos, depois de ter perdido por 4-0 em casa.

Apesar da situação desfavorável, o técnico dos bracarenses, Artur Jorge, garante que a tarefa de conseguir uma reviravolta não é impossível... apesar de difícil.

«Temos consciência de dificuldade da tarefa que temos pela frente. Em termos de prioridade iremos procurar ser competitivos para vencer o jogo, essa será a primeira missão», começou por dizer, em conferência de imprensa, assumindo que a «tarefa é difícil, mas não impossível».

«Temos de ter a frieza e a serenidade de perceber que o objetivo principal é entrar em campo para vencer, fazendo um bom jogo. Queremos tentar replicar o que de bom fizemos no primeiro jogo e tentar fazer menos erros individuais, que nos condicionaram muito. Espero que seja o contrário e que possamos ter um dia bom», prosseguiu, citado pela Lusa.

Artur Jorge reconhece a qualidade do adversário e revela que irá fazer algumas alterações no onze inicial, com a aposta em jogadores menos utilizados – que «merecem» –, até porque Al Musrati, por precaução, e Tormena, por castigo, são ausências certas.

«Espero uma Fiorentina que tem demonstrado valor individual e coletivo, ainda que não esteja expresso na sua classificação na Serie A, mas vai apostar muito nesta competição. Vai respeitar-nos e entrar neste jogo com a mesma seriedade com que entrou em Braga», disse.

«Depende muito do contexto do jogo. Claro que entrar em campo a perder 4-0 é uma desvantagem grande, mas temos que tentar lutar e, em primeiro lugar, pôr-nos em vantagem», concluiu ainda, sobre as possibilidades de uma reviravolta.

O Sp. Braga joga em casa da Fiorentina esta quinta-feira, a partir das 20h00.