Sp. Braga: iminente reforço, Grillitsch já viu o jogo da Liga Europa
Internacional austríaco chega para o meio-campo
Internacional austríaco chega para o meio-campo
O médio internacional austríaco Florian Grillitsch está próximo de ser o novo reforço do Sporting de Braga e já esteve, na noite desta quinta-feira, em Braga, a assistir ao vivo ao triunfo por 5-1 ante o Lincoln Red Imps.
Grillitsch, de 30 anos, assistiu ao encontro que valeu, no Estádio Municipal de Braga, o apuramento para a fase de liga da Liga Europa.
O austríaco, que fez grande parte da carreira no futebol alemão, chega depois de uma ligação longa ao Hoffenheim, clube que representou de 2017 a 2025, pelo meio com um ano no Ajax (2022/23) e a segunda metade da época passada no Valladolid, de Espanha, por empréstimo. Passou ainda, nos primeiros anos de sénior, no Werder Bremen, onde concluiu a formação.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências