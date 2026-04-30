O Sp. Braga comunicou que estão esgotados os bilhetes para a receção ao Friburgo, a contar para a primeira mão da meia-final da Liga Europa.

A «Pedreira» vai assim registar uma enchente.

Recorde-se que os bracarenses estão pela segunda vez nas semifinais de uma competição europeia e procuram atingir a segunda final da Liga Europa (depois da de 2010/11, perdida com o FC Porto).

A receção do Sp. Braga ao Friburgo está marcada para esta quinta-feira.