Sp. Braga
Há 25 min
Sp. Braga anuncia bilhetes esgotados para a receção ao Friburgo
Bracarenses recebem alemães na primeira mão da meia-final da Liga Europa
RM
Bracarenses recebem alemães na primeira mão da meia-final da Liga Europa
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O Sp. Braga comunicou que estão esgotados os bilhetes para a receção ao Friburgo, a contar para a primeira mão da meia-final da Liga Europa.
A «Pedreira» vai assim registar uma enchente.
Recorde-se que os bracarenses estão pela segunda vez nas semifinais de uma competição europeia e procuram atingir a segunda final da Liga Europa (depois da de 2010/11, perdida com o FC Porto).
A receção do Sp. Braga ao Friburgo está marcada para esta quinta-feira.
Tudo pelo Sporting Clube de Braga ❤️— SC Braga (@SCBragaOficial) April 30, 2026
O SC Braga x SC Freiburg está oficialmente esgotado. Chega cedo, junta-te a nós na Fanzone e luta connosco por mais um sonho. #GanharComTodos pic.twitter.com/acdRgzqBsx
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