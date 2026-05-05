Sp. Braga: árbitro da vitória em Sevilha dirige também jogo em Friburgo
Davide Massa arbitra as duas deslocações seguidas dos bracarenses na Liga Europa
Davide Massa arbitra as duas deslocações seguidas dos bracarenses na Liga Europa
O italiano Davide Massa foi o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir o jogo do Sp. Braga em Friburgo, para a segunda-mão das meias-finais da Liga Europa.
O mais curioso é que o juiz de 40 anos já tinha sido também nomeado para o encontro em Sevilha, na vitória épica por 4-2 sobre o Betis, que valeu o apuramento para as meias-finais.
Davide Massa dirige assim dois jogos fora seguidos da equipa de Carlos Vicens na Liga Europa e conta com a mesma equipa de arbitragem: Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes, Daniele Chiffi como VAR e Luca Pairetto como AVAR. Só o quarto árbitro será diferente: desta feita é o belga Erik Lambrechts.
Para além de ter estado na vitória épica do Sp. Braga em Sevilha, que valeu o apuramento para as meias-finais, David Massa estave noutro jogo de boa memória para os portugueses esta temporada: o italiano dirigiu o triunfo do Benfica sobre o Real Madrid por 4-2, com golo de Trubbin, na última jornada da fase de liga da Champions.