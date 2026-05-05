O italiano Davide Massa foi o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir o jogo do Sp. Braga em Friburgo, para a segunda-mão das meias-finais da Liga Europa.

O mais curioso é que o juiz de 40 anos já tinha sido também nomeado para o encontro em Sevilha, na vitória épica por 4-2 sobre o Betis, que valeu o apuramento para as meias-finais.

Davide Massa dirige assim dois jogos fora seguidos da equipa de Carlos Vicens na Liga Europa e conta com a mesma equipa de arbitragem: Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes, Daniele Chiffi como VAR e Luca Pairetto como AVAR. Só o quarto árbitro será diferente: desta feita é o belga Erik Lambrechts.

Para além de ter estado na vitória épica do Sp. Braga em Sevilha, que valeu o apuramento para as meias-finais, David Massa estave noutro jogo de boa memória para os portugueses esta temporada: o italiano dirigiu o triunfo do Benfica sobre o Real Madrid por 4-2, com golo de Trubbin, na última jornada da fase de liga da Champions.