O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, a saída de Miguel Santos do comando técnico do futebol feminino.

Através de um comunicado, os bracarenses confirmaram o despedimento do treinador de 40 anos, que orientou a equipa na última época e meia, após ter deixado o Famalicão. Ao todo, Miguel Santos somou 18 vitórias em 39 jogos, não tendo conquistado qualquer título.

O Sp. Braga terminou o campeonato na terceira posição, que dá acesso às pré-eliminatórias da Champions, atrás do Sporting e do campeão Benfica. Na Taça da Liga, as minhotas ficaram-se pelos quartos de final e, na Taça de Portugal, foram eliminadas nas «meias».

Leia aqui o comunicado do Sp. Braga:

«O SC Braga informa que Miguel Santos não continuará no comando técnico da equipa sénior feminina na próxima temporada.

O Clube agradece todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que Miguel Santos sempre representou o SC Braga e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro.»