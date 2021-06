João Marques é o novo treinador da equipa de futebol feminino do Sporting de Braga. O técnico regressa, assim, ao clube bracarense, que treinou entre 2016 e 2018.

«É um prazer voltar a uma casa onde já fui muito feliz e que me tornou o treinador que hoje sou», disse o treinador de 45 anos à NEXT, televisão online do clube.

«Teremos de ser nós, teremos de ser Braga. Teremos que trabalhar mais que os outros, ser mais inteligentes e ter mais dedicação e compromisso. Uma equipa que sabe o que quer, que tem respeito pelos adversários, mas que entre em todos os jogos para ganhar os três pontos para, no fim, atingir o objetivo, que é conquistar títulos pelo Clube», completou o técnico, que na época 2020/21 orientou o Famalicão.