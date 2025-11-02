Atenção, Sp. Braga: Genk regressa às vitórias antes da visita à Pedreira
Próximo adversário dos minhotos na Liga Europa bateu o Westerlo por 1-0
O Genk, próximo adversário do Sp. Braga na Liga Europa, regressou este domingo às vitórias na Liga belga depois de bater o Westerlo (1-0).
Hyeon-Gyu Oh, avançado sul-coreano, marcou o golo da vitória ainda na primeira parte (35m). Com este triunfo, o Genk conquista os três pontos depois de ter empatado nas últimas duas jornadas.
Na passada quarta-feira, o Genk bateu o RWDM Brussels (3-0) e apurou-se para os «oitavos» da Taça da Bélgica.
No que toca à Liga Europa, os belgas ocupam a 19.ª posição com quatro pontos em três jogos. O Sp. Braga, por sua vez, conta apenas com vitórias e divide a liderança com os dinamarqueses do Midtjylland e os franceses do Lyon, de Paulo Fonseca.
O duelo entre Sp. Braga e Genk está agendado para esta quinta-feira, às 20:00, no Estádio Municipal de Braga.