Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após igualdade (3-3) frente ao Gil Vicente:

«Não estamos satisfeitos com o resultado. Vínhamos a procura de mais uma vitória na Liga, mas o contexto do jogo levou-nos a que só fosse possível levar daqui um ponto. A primeira parte estivemos abaixo daquilo que era esperado, em que tivemos muita dificuldade ao jogo e ao que o jogo pedia, com um terreno pesado.

Na segunda parte tentamos ter um homem mais próximo da nossa primeira linha atacante, para ter capacidade de ganhar as segundas bolas. Percebi que a equipa precisava de maior vivacidade. O contexto do jogo foi estarmos em desvantagem, com menos de um homem, e a equipa demonstrou uma grande atitude e um grande caracter. Conseguimos de uma forma bastante meritória dar a volta ao resultado. Quando menos se esperava, onde era menos previsível, sofremos o empate. Tendo em conta o contexto e aquilo que foi o jogo, temos de nos conformar com a divisão de pontos.

[com um jogo a meio da semana, onde a equipa foi buscar forças?] Era mais fácil naquele momento a equipa entregar-se, mas não é essa a identidade da equipa, que tem um grande carácter, um belíssimo grupo de jogadores e fez com que a equipa reagisse. Nós, de fora, fomos dando indicações, arriscamos tudo o que tínhamos para dar a volta ao resultado, e acabamos por ter essa capacidade com muito mérito dos jogadores.

[jogar com Banza e Abel na frente] O objetivo era ter mais gente dentro da área. Acreditamos que o jogo pudesse ter mais esta característica, com mais bolas diretas e com mais bolas na área. Queríamos ter a possibilidade de ter dois finalizadores para podermos conseguir terminar as jogadas que poderíamos construir».