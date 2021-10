Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Vivemos de resultados. Terceiro jogo que não sofremos golos, terceira vitória consecutiva, grande consistência da minha equipa e o resto temos de perceber o contexto difícil. O Gil Vicente é daquelas equipas que não queremos apanhar a seguir a uma competição europeia, principalmente a jogar em casa.

Marcamos primeiro, o Gil reagiu e também teve oportunidades, mas acima de tudo fomos realistas e consistentes. Tivemos alguns imponderáveis no jogo. A entrada do Tormena e do Fabiano foi claramente para fechar a equipa, mas tentar marcar o segundo. A minha defesa esteve irrepreensível. Estamos muito contentes por ganhar num campo difícil.

[capacidade defensiva e espírito de grupo] Há vitórias no campeonato assim. É um oásis ter de meter defesas no campo, mas hoje teve de ser assim. Tenho de ajudar os meus jogadores a ganhar jogos e hoje senti que se não tapasse atrás que não ganhava o jogo. A prioridade foi a solidez defensiva. Foi um triunfo do realismo.

[Vitinha] O Vitinha jogou por mérito próprio, não lhe dei nada. Tem estado muito bem na equipa B, jogou bem na Taça de Portugal e tem trabalhado bem. Entendemos que era o jogo ideal para o Vitinha, um jogador fresco, com capacidade de rutura e que tem golo. Só estou a fazer justiça ao trabalho que tem vindo a fazer.

[Pragmatismo do Braga] Tem a ver com o contexto. Tenho de vos lembrar que Sporting, Benfica e Porto tiveram muitas dificuldades nos seus jogos após as competições europeias e fizeram viagens mais curtas. Num jogo onde cinco jogadores correram acima dos 11 quilómetros e o Musrati correu acima dos 12. Podíamos vir para o jogo do Gil Vicente de peito feito e fazer um futebol mais vistoso, mas depois ia faltar pernas».