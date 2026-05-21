Mundial 2026: Hornicek nos convocados da Chéquia
Guardião bracarense entre os eleitos de Miroslav Koubek
Lukas Hornicek está entre os convocados da Chéquia para o Campeonato do Mundo.
O guarda-redes titular do Sp. Braga foi incluído na lista de 26 eleitos do Miroslav Koubek, selecionador checo, para a competição que se vai organizar entre Estados Unidos, Canadá e México.
Em destaque na convocatória checa estão o ex-Benfica David Jurasek, atualmente no Slavia de Praga, Tomas Soucek, do West Ham e Patrik Schick, do Bayer Leverkusen.
A Chéquia vai estrear-se no Mundial no dia 12 de junho, num jogo frente à Coreia do Sul, a contar para a primeira ronda do Grupo A. Nesse grupo estão também incluídos México e África do Sul.
Convocados da República Checa para o Mundial 2026
Guarda-redes: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek;
Defesas: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny e David Zima;
Médios: Pavel Bucha, Lukas Cerv, Vladimir Darida, Tomas Ladra, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc e Denis Visinsky;
Avançados: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Christophe Kabongo, Jan Kuchta e Patrik Schick