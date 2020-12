Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, falou aos jornalistas após a vitória na Grécia sobre o AEK, que valeu o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa e terminou a conferência de imprensa com uma pequena brincadeira.

Fiel ao seu estilo, Carvalhal não resistiu a fazer referência à flash interview de Al Musrati, após o jogo do Farense, que se tornou viral porque o jogador se limitou a dizer: «thank you and goodbye» [obrigado e adeus].

O tecnico despediu-se então dos jornalistas com: «Thank you, goodbye... como diz o Musrati.» Veja o momento no vídeo abaixo: