Ricardo Horta, autor do primeiro golo do Sp. Braga na histórica vitória na Escócia, frente ao Celtic [2-0], para a Liga Europa, em declarações à DAZN:

Análise ao jogo

«Foi uma vitória muito importante. Queríamos dar sequência à primeira jornada porque neste formato é preciso amealhar pontos em todos os campos. Fizemos uma exibição personalizada, estamos todos de parabéns. História? Queremos vencer sempre. Estamos felizes por esse marco e pelos três pontos».

Golo marcado

«As bolas da Liga Europa são mais leves, fazem outro tipo de efeitos e tentei a minha sorte. Deu golo».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?