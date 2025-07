Jaime Teixeira está próximo de se tornar o novo diretor de operações do Sp. Braga, em substituição de Acácio Valentim, que entretanto saiu para o Manchester United.

Curiosamente, os dois trabalharam durante muitos anos em simultâneo no FC Porto.

Antigo jornalista do Maisfutebol, cargo que abandonou em 2002 para se mudar para o Dragão, Jaime Teixeira foi durante mais de dez anos diretor de relações internacionais do FC Porto.

Deixou o clube, tal como Acácio Valentim, com a saída de Antero Henrique e desde então tem trabalhado próximo do anterior diretor geral do FC Porto: esteve com ele no PSG e nos últimos anos na Liga do Qatar. Pelo meio, após deixar o clube francês, ainda foi diretor geral do V. Guimarães.

No Sp. Braga, Jaime Teixeira tem à espera um cargo operacional, fazendo a ligação entre todas as estruturas e as várias equipas séniores. Será nesse sentido responsável por toda a organização e logística do futebol profissional.