João Mário, treinador-adjunto do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Sporting em Alvalade por 2-1:

«Fizemos um grande jogo. Na primeira parte houve mérito do Sporting, que nos empurrou um bocado para trás. Fomos defendendo e anulando os espaços ao Sporting, que fez um golo numa bola em profundidade. Mas mantivemo-nos coesos, não perdemos a nossa organização e fomos para uma segunda parte completamente diferente. Demos passos à frente, conseguimos pressionar mais à frente e conseguimos implementar o nosso jogo. Fizemos uma grande segunda parte.

Como eu tinha dito na semana passada, este grupo de trabalho é um grande grupo. É um grupo que dá a volta às situações muito rapidamente e sentimos isso pela forma como trabalham e lutam durante a semana para ganhar não só os jogos, mas também os treinos. São uns campeões e demonstraram isso mais uma vez. De realçar também que o Sp. Braga tem uma equipa extremamente jovem e que está a preparar um grande futuro. Estes jovens são competitivos e que conhecem bem a mentalidade ganhadora do Sp. Braga. Nós entramos em qualquer campo para ganhar e hoje foi a demonstração disso numa segunda parte em que estamos a perder 1-0 em casa do campeão nacional e transformamos o jogo para 2-1. Isto só está ao nível de uma grande equipa. Juntamente com jovens e não jovens, temos aqui um grupo fantástico que trabalha imenso.»

[Sobre Carlos Carvalhal, que não pôde estar no jogo por estar castigado]

«É pena o Carlos não estar connosco. É o nosso líder! Sei o que ele passou durante a semana. Era um jogo em que ele gostava de estar, mas vamos recebê-lo de braços abertos. Ele está feliz.»