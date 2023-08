O médio líbio Al Musrati, lesionado, é ausência na lista de convocados do Sporting de Braga para a segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões de futebol, terça-feira, com o Panathinaikos.

Musrati saiu ainda durante a primeira parte da primeira mão, na passada quarta-feira (vitória por 2-1), com uma entorse no pé direito, não tendo recuperado para o jogo decisivo que vai decidir a entrada na fase de grupos da competição.

João Moutinho, o mais recente reforço dos minhotos, também fez a viagem com a comitiva que seguiu este domingo para a Grécia, mas o experiente médio não pode ser opção porque não está inscrito na UEFA.

O Panathinaikos-Sp. Braga joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.