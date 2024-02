João Moutinho já planeia o futuro, ora como jogador, ora como treinador. Sem pressa, para saborear cada capítulo, o médio revelou alguns planos na entrevista divulgada esta sexta-feira pela Sport TV.

«Se tivermos de falar de uma renovação num clube onde me sinto bem, a porta está aberta para isso. O Sp. Braga quer continuar a evoluir, a crescer e ser mais ambicioso», começou por dizer, a escassos meses de expirar o vínculo assinado com os bracarenses no último verão.

Em todo caso, o internacional português adivinha, aos 37 anos, um futuro junto à linha lateral: «Quero concluir o curso de treinador, mas não será fácil, porque é complicado nos dias em que há trabalho presencial. Mas, vou tentar».

Numa entrevista gravada antes da derrota caseira diante do Qarabag (2-4), a contar para a primeira mão do play-off da Liga Europa, João Moutinho já reconhecia irregularidades na época do Sp. Braga.

«Fomos eliminados da Taça de Portugal, o que não queríamos que acontecesse. O que conquistámos [Taça da Liga] não chega. Se pudermos chegar acima na Liga, melhor. Estamos a fazer o nosso trajeto, mas poderia ser melhor. Vamos continuar a lutar até ao final, porque o campeonato é uma prova de regularidade», argumentou.

Quanto à Europa, as palavras de Moutinho não poderiam ser mais atuais: «Estamos na Liga Europa com uma ambição grande. Sabemos que o próximo jogo é muito importante e difícil, mas vamos querer vencer».

🗣️ João Moutinho : "Não podemos achar que o que conquistámos ou temos agora chega”



🎬 Vê ou revê a Grande Entrevista com João Moutinho

⏰ sáb. 11:10h

📺 sport•tv+

.

.

.#sporttvportugal #LIGAnasporttv #JoãoMoutinho pic.twitter.com/RDaGfuZAna — sport tv (@sporttvportugal) February 16, 2024

Descrevendo o Sp. Braga como equipa com mérito e capacidade para figurar entre a elite da Liga dos Campeões, o internacional português sublinha a «boa prestação» na fase de grupos, apesar de os resultados aquém do ambicionado.

Regressado este verão a Portugal, após passagens por Mónaco e Wolves, João Moutinho conta com um currículo recheado: três Ligas, três Taças de Portugal, cinco Supertaças, uma Taça da Liga, uma Ligue1 e uma Liga Europa. Como se tal fosse pouco, por Portugal, o médio conquistou o Euro de 2016, a Liga das Nações, em 2018, e o Europeu sub-17, em 2003.