Declarações do futebolista do Sp. Braga, João Moutinho, à SportTV, após o empate sem golos ante o Servette, em jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

«Esperávamos um jogo difícil, o Servette estava com ritmo de jogo. Não entrámos bem, com a agressividade que devíamos, todos nós, e começámos a sofrer um pouco com transições e perdas de segunda bola. Não conseguimos controlar da melhor maneira, mas fomos para a segunda parte com melhor postura, melhor organização.»

«Temos a passagem em aberto, sabendo que temos de ir lá ganhar. É um resultado que se ajusta. Houve oportunidades, um pouco mais para nós, principalmente na segunda parte. Temos de fazer mais e melhor para sairmos vitoriosos.»

«A pressão está em todos os jogos, estes são os jogos a valer, mesmos nos amigáveis temos de vencer, temos de pôr essa pressão em nós e a pressão de ganhar é boa, nós gostamos, queremos continuar com ela e vamos lá dar o nosso máximo.»

[Sobre o fim de carreira de Pepe:] «Não há muito a dizer. A carreira fala por si, é um jogador extraordinário, até esta idade [ndr: 41 anos] conseguiu demonstrar toda a sua qualidade e paixão pelo futebol. Penso que poderia continuar, mas é uma decisão dele, da família. Parabéns por tudo o que conquistou no futebol. Desejar-lhe a maior sorte para o que aí vem.»