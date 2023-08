O futebolista português João Moutinho é reforço do Sporting de Braga, anunciou o emblema minhoto, na tarde desta sexta-feira.

Moutinho, de 36 anos, já esteve nas instalações do clube e assinou contrato por uma época. «O SC Braga informa ter chegado a acordo com o médio João Moutinho, tendo o internacional português assinado um contrato válido até 2024», lê-se, em comunicado do emblema bracarense.

O médio regressa à Liga portuguesa dez anos depois de ter saído do FC Porto, no verão de 2013, para o Mónaco, de França, clube que representou durante cinco épocas, antes de outras cinco no Wolverhampton.

Moutinho esteve perto de regressar ao FC Porto e fez mesmo exames médicos pelos azuis e brancos, mas o retorno ao futebol português faz-se pela porta do Sporting de Braga, que já tinha procurado pelo atleta neste mercado.

O regresso ao FC Porto não se deu, numa situação que não passou apenas por uma decisão do treinador dos dragões, Sérgio Conceição, conforme o Maisfutebol noticiou na tarde desta sexta-feira. Porém, também teve uma posição por parte do técnico, que deixou claro aos responsáveis do FC Porto que contratar Moutinho não resolveria nenhuma das urgências do clube.

Formado no Portimonense e no Sporting, clube no qual subiu a sénior e que representou durante dez anos, Moutinho mudou-se para o FC Porto, numa das transferências mais quentes do novo século no futebol português, no verão de 2010. Depois de três épocas de azul e branco, Moutinho esteve dez anos no estrangeiro, entre França e Inglaterra.

No seu currículo, João Moutinho soma três Ligas portuguesas (todas pelo FC Porto), outras tantas Taças de Portugal (duas pelo Sporting e uma pelo FC Porto) e cinco Supertaças (duas pelos leões e três pelos dragões) a nível nacional. Foi ainda campeão em França pelo Mónaco em 2017 e, a nível internacional, fez parte da conquista da Liga Europa pelo FC Porto em 2011, foi campeão europeu pela seleção em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019.

«João Moutinho integrará no imediato os trabalhos da equipa liderada por Artur Jorge, assumindo-se como mais uma opção para o treinador», finaliza o Sporting de Braga, em nota oficial.

Em Braga, Moutinho vai usar a camisola com o número 28.