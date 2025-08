O Sp. Braga deixou uma nota de pesar pelo falecimento de Jorge Costa, aos 53 anos.

Através do site oficial, os bracarenses recordam o antigo internacional português, que deu os primeiros passos na carreira de treinador ao serviço do clube minhoto. O clube destaca a presença de Jorge Costa na «Geração de Ouro», que foi campeã mundial de sub-20 por Portugal, assim como todas as conquistas pelo FC Porto.

Leia aqui a mensagem do Sp. Braga na íntegra: