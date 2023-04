O futebolista do Sporting de Braga, Iuri Medeiros, recordou o golo marcado pelos minhotos ao Benfica, na época 2020/21, na Luz, frente à equipa então comandada por Jorge Jesus, para contar episódios vividos com o atual treinador do Fenerbahçe quando ambos partilharam balneário no Sporting.

Iuri Medeiros jogou 11 jogos e marcou um golo pelo Sporting em 2017/18, a única época em que teve utilização com Jesus nos leões. E, segundo Iuri, Jesus dizia-lhe que ele só sabia fazer o remate em «banana» para marcar golo.

«É algo que faço com naturalidade num jogo. Se tenho oportunidade de fazer golo, remato assim porque é um ponto forte que tenho. Quando estava no Sporting, treinava, dava uma banana e fazia golo com frequência. O Jesus lá dizia que eu só sabia fazer isso, não sabia fazer mais nada. Eu ria-me. A verdade é que acabou por levar um golo assim na Luz», lembrou o extremo açoriano de 28 anos, que cumpre a terceira época em Braga, em declarações no podcast do clube «Pod Next».

«Podia ter-lhe mandado mensagem. Nos festejos passei por ele, mas não quis olhar. Preferi festejar com os companheiros», partilhou.