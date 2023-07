José Fonte vai ser reforço do Sp. Braga.

O defesa-central terminou contrato com o Lille e vai assinar por um ano com os minhotos, conforme avançou o jornal O Jogo e entretanto confirmou o Maisfutebol.

Segundo apurou o nosso jornal, Fonte viaja hoje para Braga e esta segunda-feira fará os exames médicos.

O defesa de 39 anos está assim de regresso a Portugal, 16 anos depois de trocado o Estrela da Amadora pelo Crystal Palace.

O central campeão europeu por Portugal em 2016, tem 50 internacionalizações e um golo pela seleção A. Ao longo da sua carreira profissional, Fonte, que fez formação no Sporting, Penafiel e Sacavenense, representou entre outros clubes West Ham, Southampton e Lille. Após cinco épocas no clube francês, o jogador está de volta a Portugal para assinar com os minhotos um contrato até junho de 2024.