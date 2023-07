José Fonte chegou esta terça-feira a Braga, estacionou o Porsche desportivo no parque, conheceu os funcionários do clube, fez exames médicos, assinou contrato e foi treinar. Foi um dia sempre a correr, portanto, para o central que já foi convocado para seguir com a equipa para o estágio no Algarve.

Pelo meio, porém, houve vários momentos deliciosos que o Sp. Braga mostra num vídeo que acompanha todo o primeiro dia do jogador no clube. Como, por exemplo, aquele em que Fonte reencontra o antigo guarda-redes Eduardo. «Se este gajo passar nos exames médicos, também quero voltar a jogar», atirou.