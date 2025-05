O Sp. Braga deixou uma nota de pesar pela morte de José Pedro da Silva, empresário português e filho de Alberto Silva, ex-presidente do clube bracarense.

Através do site oficial, o Sp. Braga enviou as sentidas condolências a todos os que privaram com José Pedro da Silva, que foi assassinado a tiro em Moçambique, após uma tentativa de rapto.

Leia aqui a nota de pesar do Sp. Braga:

«O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de José Pedro da Silva, filho do antigo Presidente do SC Braga Alberto Silva.

Neste momento de enorme dor e consternação, o SC Braga presta todo o seu apoio à família enlutada, endereçando as mais sentidas condolências a todos aqueles que privaram com José Pedro da Silva.

De modo muito particular, o nosso pensamento está com o ex-Presidente Alberto Silva, atual membro do Conselho Geral, a quem enviamos toda a força nesta hora tão difícil.»