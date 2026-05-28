Sp. Braga: José Violante é o novo coordenador técnico da formação
Substitui António José Pereira no cargo
José Violante é o novo coordenador técnico da formação do Sp. Braga.
Aos 38 anos, substitui António José Pereira no cargo, após passagens por FC Porto e Sporting. Através de um comunicado, os bracarenses referem que José Violante terá um «papel determinante» na coordenação técnica da Cidade Desportiva, iniciando funções já esta segunda-feira.
Leia aqui o comunicado do Sp. Braga na íntegra:
«José Violante é o nome eleito pelo SC Braga para assumir a coordenação técnica da formação, substituindo neste cargo António José Pereira, que deixa o SC Braga.
Com uma carreira consolidada nos escalões de formação e com passagens bem sucedidas por FC Porto e Sporting CP, José Violante, de 38 anos, terá um papel determinante na coordenação técnica de todo o ecossistema da Cidade Desportiva, iniciando funções já na próxima segunda-feira (1 de junho).»