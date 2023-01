Bruno Rodrigues é reforço do Karagumruk por empréstimo do Sp. Braga, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

Em comunicado, os bracarenses informam que a cedência do jovem de 21 anos é válida até ao final da presente época e que o negócio contempla uma opção de compra. Sabe o nosso jornal que a mesma está fixada nos sete milhões de euros.

Produto da formação do Sp. Braga, Bruno Rodrigues tem 36 jogos pela equipa principal, com dois golos marcados (sete jogos e um golo na presente campanha). Atualmente com 21 anos, o central vai agora ser reforço do Karagumruk, equipa turca que é orientada por Andrea Pirlo.