Gustaf Lagerbielke, defesa contratado este verão pelo Sp. Braga ao Celtic, foi dispensado da seleção da Suécia depois de ter sofrido uma lesão muscular num treino.

Internacional A em três ocasiões, o jogador de 25 anos deverá ser forçado a uma paragem entre duas a três semanas, tendo já regressado ao clube minhoto para cumprir tratamento.

A Suécia tem agendados, nesta pausa internacional FIFA, dois encontros para a fase de apuramento do Mundial 2026, frente a Eslovénia (5 de setembro) e Kosovo (8 de setembro), num grupo que também contém a Suíça.