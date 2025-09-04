Sp. Braga
Atenção, Sp. Braga: Lagerbielke dispensado da seleção sueca
Defesa de 25 anos sofreu uma lesão muscular no treino
Gustaf Lagerbielke, defesa contratado este verão pelo Sp. Braga ao Celtic, foi dispensado da seleção da Suécia depois de ter sofrido uma lesão muscular num treino.
Internacional A em três ocasiões, o jogador de 25 anos deverá ser forçado a uma paragem entre duas a três semanas, tendo já regressado ao clube minhoto para cumprir tratamento.
A Suécia tem agendados, nesta pausa internacional FIFA, dois encontros para a fase de apuramento do Mundial 2026, frente a Eslovénia (5 de setembro) e Kosovo (8 de setembro), num grupo que também contém a Suíça.
