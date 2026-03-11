Lagerbielke: «Favoritos? Se jogarmos “à Braga”...»
Jogador dos arsenalista aborda jogo com o Ferencváros para a Liga Europa
Gustaf Lagerbielke, defesa do Sp. Braga, faz a antevisão ao jogo na Hungria, com o Ferencváros, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:
Análise ao adversário
«Espero um jogo difícil. O Ferencváros é uma equipa forte, que está habituada a vencer títulos e, tal como no ano passado, está a fazer uma boa campanha na Europa. Espero um jogo difícil.»
Liga Europa é melhor via brilhar esta época?
«Todas as provas são importantes para nós. Enfrentamos todos os adversários com vontade de vencer, e nesta competição não vai ser diferente. Todos os jogadores gostam de jogar as provas europeias e estamos ansiosos por estes jogos.»
O Sp. Braga é favorito?
«Se fizermos que o temos de fazer e se jogarmos “à Braga”, vemo-nos com essa qualidade. Vamos fazer tudo para vencer.»
É o jogo mais importante da sua carreira?
«Quando és profissional, encaras cada jogo como sendo o mais importante na carreira. Este vai ser um jogo importante para todos. Estamos motivados para jogar e conseguir um bom resultado.»