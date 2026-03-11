Gustaf Lagerbielke, defesa do Sp. Braga, faz a antevisão ao jogo na Hungria, com o Ferencváros, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

Análise ao adversário

«Espero um jogo difícil. O Ferencváros é uma equipa forte, que está habituada a vencer títulos e, tal como no ano passado, está a fazer uma boa campanha na Europa. Espero um jogo difícil.»

Liga Europa é melhor via brilhar esta época?

«Todas as provas são importantes para nós. Enfrentamos todos os adversários com vontade de vencer, e nesta competição não vai ser diferente. Todos os jogadores gostam de jogar as provas europeias e estamos ansiosos por estes jogos.»

O Sp. Braga é favorito?

«Se fizermos que o temos de fazer e se jogarmos “à Braga”, vemo-nos com essa qualidade. Vamos fazer tudo para vencer.»

É o jogo mais importante da sua carreira?

«Quando és profissional, encaras cada jogo como sendo o mais importante na carreira. Este vai ser um jogo importante para todos. Estamos motivados para jogar e conseguir um bom resultado.»