O Sporting de Braga premiou, na noite desta segunda-feira, várias personalidades do desporto do clube na Gala Legião de Ouro, que encerrou as comemorações do 102.º aniversário dos bracarenses.

Entre os premiados relativos ao último ano esteve uma das atuais figuras do plantel, Ricardo Horta (Gverreiro de Ouro e Mérito), o treinador do clube em 2021/22, Carlos Carvalhal, assim como Matheus Magalhães (futebolista do ano) e Vitinha (revelação do ano).

Um homem da terra, um apaixonado por Braga, pelas suas gentes e pelas raízes. Um nome para sempre marcado na nossa história.

Carlos Carvalhal é o 𝗧𝗿𝗲𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗔𝗻𝗼 🏆#GalaLegiãodeOuro pic.twitter.com/4qBuj6gWGN — SC Braga (@SCBragaOficial) January 30, 2023

Nota ainda para Mariana Machado, do atletismo do Sporting de Braga, que foi premiada com o galardão de atleta do ano, assim como para Diogo Casimiro, que superou um linfoma e voltou a jogar futebol.

A verdadeira definição de Super Gverreiro. És uma inspiração para todos nós e é um orgulho que faças parte da nossa família ❤️



O 𝗚𝘃𝗲𝗿𝗿𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 é todo teu, Diogo Casimiro. #GalaLegiãodeOuro pic.twitter.com/aCdGKrkA4L — SC Braga (@SCBragaOficial) January 30, 2023

Durante a cerimónia foi ainda homenageado José Carlos Macedo, referência do Boccia nacional e internacional e que encerrou a carreira em 2022, depois de 30 anos de alta competição.

TODOS OS PREMIADOS:

Treinador do ano: Carlos Carvalhal.

Futebolista do ano: Matheus Magalhães.

Revelação do ano: Vitinha.

Gverreiro de Ouro e Mérito: Ricardo Horta.

Gverreiro Superação: Diogo Casimiro.

Parceiro do ano: Delta.

Gverreiro Reconhecimento: Bê Martins (futebol de praia).

Gverreiro Cidade Desportiva: João Vasconcelos (futebolista dos sub-23).

Atleta do ano: Mariana Machado (atletismo).