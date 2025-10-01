Na sequência do comunicado do Sp. Braga a denunciar alegadas injúrias e agressões na direção do vice-presidente Hugo Vieira – após o empate na Liga Revelação (sub-23), a dois golos – o Leixões contrariou a tese dos minhotos.

«O nosso diretor executivo Pedro Campos Ribeiro entrou no terreno de jogo para cumprimentar a equipa do Leixões, como sempre o faz. No entanto, foi imediatamente insultado por Hugo Vieira, (…) dizendo, em tom ameaçador, que o esperava no parque de estacionamento.»

Neste comunicado, o emblema de Matosinhos alega agressões de Hugo Vieira a Pedro Campos Ribeiro, jogadores e outros funcionários do Leixões, e até visando adeptos.

«Na confusão, Ricardo Gomes, da equipa técnica bracarense, desferiu um violento soco em Pedro Campos Ribeiro», acrescenta o Leixões. O dirigente foi obrigado a dirigir-se ao hospital e apresentou queixa-crime na GNR.

«No que respeita a imagens, um elemento do Leixões filmou os acontecimentos, mas viria a apagar os vídeos após ser ameaçado (…). Também a equipa de comunicação do Leixões foi ameaçada», lê-se no comunicado.

Leia o comunicado do Leixões na íntegra.

«1 - Após o fim do jogo, o nosso Diretor Executivo Pedro Campos Ribeiro entrou no terreno de jogo para cumprimentar a equipa do Leixões SC, como de resto sempre o faz. No entanto, foi imediatamente insultado por Hugo Vieira, Vice-Presidente e Administrador do SC Braga. Mais, o dirigente bracarense, que deveria ter outro tipo de comportamento, ainda mais na função que exerce num clube com a dimensão que se lhe reconhece, insultou Pedro Campos Ribeiro, dizendo, em tom ameaçador, que o esperava no parque de estacionamento.

2 - Já depois de os ânimos estarem serenos, Pedro Campos Ribeiro dirigiu-se para uma zona exterior do recinto para evitar complicações. Passada cerca de meia hora, Hugo Vieira dirigiu-se a Pedro Campos Ribeiro, acompanhado por elementos do staff do SC Braga, para o agredir. O que veio a acontecer! Agrediu também jogadores e elementos do Leixões SC, bem como adeptos. Na confusão, Ricardo Gomes, da equipa técnica bracarense, desferiu um violento soco em Pedro Campos Ribeiro.

3- Pedro Campos Ribeiro foi violentamente agredido, necessitando de tratamento hospitalar, encontrando-se, neste momento, a apresentar queixa-crime junto da GNR. Se dúvidas existirem, poderemos, facilmente, mostrar as imagens. Será que o SC Braga também estará disponível para o fazer?

4 - No que respeita a imagens, um elemento do Leixões SC filmou vários dos acontecimentos ocorridos, mas viria a apagá-los após ser ameaçado, física e verbalmente, por elementos do SC Braga. Também a equipa de Comunicação do Leixões SC, presente no jogo, foi ameaçada pelo mesmo motivo.

5 - Por último, a urgência do SC Braga em publicar um comunicado sobre este tema só tem um sentido: escamotear os tristes e graves episódios provocados pelos seus profissionais e dirigente.»

