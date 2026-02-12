No sábado, na primeira parte do Leixões-Feirense (2-1), o treinador Carlos Fangueiro reagiu muito mal após os visitantes inaugurarem o marcador. Por entender que o golo deveria ser anulado (o que veio a acontecer, após intervenção do VAR), o timoneiro do Leixões visou a equipa de arbitragem, sendo expulso. De imediato, Carlos Fangueiro dirigiu-se ao árbitro auxiliar.

«“Não viste a falta c******. És um filho da p****, vou-te partir todo”, tendo sido impedido de chegar mais próximo por elementos da equipa, que o agarraram», lê-se no relatório do Conselho de Disciplina da FPF, publicado nesta quinta-feira. Ora, de acordo com o Leixões, Carlos Fangueiro não proferiu tais palavras, tendo dito: «Vou-te rasgar todo na flash». Em todo o caso, o Conselho de Disciplina suspendeu o treinador por 15 dias e aplicou uma multa de 2678 euros.

No domingo, após a receção do Sp. Braga ao Rio Ave (3-0), o treinador Carlos Vicens foi multado em 640 euros por demorar sete minutos a surgir na zona da flash interview. Por essa situação, o Sp. Braga foi multado em 5740 euros, montante a que se somam 2040 euros pela demora de três minutos no regresso do intervalo.