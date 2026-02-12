Vicens multado por atraso na flash, treinador do Leixões suspenso 15 dias
Treinador do Sp. Braga punido por motivo incomum. Por sua vez, Carlos Fangueiro foi expulso momentos antes de ver o VAR lhe dar razão
No sábado, na primeira parte do Leixões-Feirense (2-1), o treinador Carlos Fangueiro reagiu muito mal após os visitantes inaugurarem o marcador. Por entender que o golo deveria ser anulado (o que veio a acontecer, após intervenção do VAR), o timoneiro do Leixões visou a equipa de arbitragem, sendo expulso. De imediato, Carlos Fangueiro dirigiu-se ao árbitro auxiliar.
«“Não viste a falta c******. És um filho da p****, vou-te partir todo”, tendo sido impedido de chegar mais próximo por elementos da equipa, que o agarraram», lê-se no relatório do Conselho de Disciplina da FPF, publicado nesta quinta-feira. Ora, de acordo com o Leixões, Carlos Fangueiro não proferiu tais palavras, tendo dito: «Vou-te rasgar todo na flash». Em todo o caso, o Conselho de Disciplina suspendeu o treinador por 15 dias e aplicou uma multa de 2678 euros.
No domingo, após a receção do Sp. Braga ao Rio Ave (3-0), o treinador Carlos Vicens foi multado em 640 euros por demorar sete minutos a surgir na zona da flash interview. Por essa situação, o Sp. Braga foi multado em 5740 euros, montante a que se somam 2040 euros pela demora de três minutos no regresso do intervalo.