O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que a equipa B irá jogar no Estádio 1.º Maio nos jogos em casa na Liga 3 até à conclusão das obras no Estádio da Cidade Desportiva.

Assim, o primeiro jogo do Sp. Braga B no Estádio 1.º Maio, que foi a casa da equipa principal até 2003, está agendado para 10 de agosto frente ao São João de Ver, em partida referente à segunda jornada da Série A da Liga 3.

Recordamos que a segunda equipa do Sp. Braga inicia esta sexta-feira, dia 2 de agosto, a prestação na Liga 3 diante do Trofense, fora de casa, num jogo que tem início marcado para as 19 horas.